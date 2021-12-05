Новую волну коронавируса в России ожидают в феврале

Предположительно, штамм «омикрон» вытеснит «дельту»

Новая волна коронавируса ожидает россиян в конце января-начале февраля 2022 года, сообщил в интервью радио «Спутник» генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По словам эксперта, сейчас в России наблюдается снижение случаев заболевания COVID-19. Впереди россиян ждут праздники, которые имеют положительный противоэпидемиологический эффект. После новогодних каникул с учетом того, что новый штамм «омикрон» проникнет в Россию в ближайшее время, к концу января — началу февраля следует ожидать повышения заболеваемости коронавирусом.

«Вероятность того, что штамм „омикрон“ вытеснит доминирующий сейчас в России вариант „дельта“, очень высока. То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении „дельты“ „омикроном“. Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца „омикрон“ вытеснит „дельту“ и будет доминировать»,— сообщил Николай Крючков.

При этом он напомнил, что сейчас самое подходящее время для вакцинации и ревакцинации: специфический иммунитет заработает как раз до начала новой волны. При этом не следует забывать и о соблюдении дистанции, масочном режиме и дезинфекции, так как в совокупности это дает хороший эффект.

Напомним, по данным на 4 декабря в Челябинской области коронавирусом заразились 131176 человек. 114560 пациентов выздоровели, 6508 южноуральцев скончались.