Еще 88 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

При этом 113 пациентов выписали из больниц

На утро 2 июля в Челябинской области официально зарегистрировано 334825 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 88 южноуральцев, в том числе пять школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1584 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели и выписаны 113 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 из больниц выписано 324146 южноуральцев.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии коронавируса медики исследовали 7 002 914 ПЦР-тестов. За минувшие сутки взято и исследовано 5949 анализов.

В эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.