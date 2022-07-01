Где поставить прививку от COVID‑19 в ближайшие выходные

Местонахождение пунктов вакцинации и время их работы

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции уже не обязательно, но все-таки желательно. В ближайшие выходные в городах и селах Челябинской области будут работать 4 временных и 20 круглосуточных пунктов вакцинации, сообщили сегодня, 1 июля, в региональном Минздраве.

Временные пункты вакцинации:

Челябинск: ГКБ № 1 (с 09:00 до 15:00), ТРК «Алмаз» (с 10:00 до 14:00);

Миасс: ТРК «Слон» (с 12:00 до 16:00);

Златоуст: «Территория бизнеса» (с 10:00 до 13:00), ТРК «Тарелка» (с 10:00 до 15:00);

Бреды: ТРК «Магнит» (с 10:00 до 13:00).

Круглосуточные пункты вакцинации открыты в Челябинске на базе ГКБ № 2, ОКБ № 3 и медпункта железнодорожного вокзала. В Троицке — в медпункте железнодорожного вокзала. А также в Сатке, Магнитогорске, Каслях, Катав-Ивановске, Кыштыме, Карабаше, Миасском, Верхнем Уфалее, Варне, Чебаркуле, Увелке, Коркино, Кусе, Кизильском, Миассе и Копейске на базе городских и районных больниц.

Пренебрегать профилактикой не стоит. Хотя Роспотребнадзор и снял все антиковидные ограничения, однако вирус никуда не ушел и по-прежнему заражает множество людей.