Еще 328 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 3568 пациентов

На сегодняшний день, 20 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 343408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки заболели 328 человек, в том числе 11 школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 3568 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписаны 330672 южноуральца. Еще 63 человека выздоровели за минувшие сутки.

«За последние сутки от коронавируса скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции медики провели 7 271 996 исследований на ковид. За прошедшие 24 часа протестировано 6412 южноуральцев.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Графики работы и полный список адресов можно узнать в нашем материале.