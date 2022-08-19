Минздрав Челябинской области составил список работающих в выходные пунктов вакцинации от коронавируса

Где сделать прививку от COVID‑19 с 19 по 21 августа

В Челябинской области составили новый график пунктов вакцинации от коронавируса, где можно сделать прививку сегодня, 19 августа, и в выходные.

«Пора ревакцинироваться от COVID-19. Сделать прививку взрослым можно в ТРК, поликлиниках по месту жительства, некоторых садах и круглосуточных пунктах вакцинации. Не забываем о важных мерах профилактики после прививки: ношении масок, дезинфекции и социальной дистанции», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

Подросткам сделать прививку можно в детской поликлинике по месту жительства.

После введения препарата от COVID-19 в ведомстве рекомендуют избегать физических нагрузок, отказаться от алкоголя, не допускать перегрева и переохлаждения организма.

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ №1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).

Ж/д вокзал, медпункт — с 10:00 до 19:00 (ежедневно).

19 августа

Выставка «АГРО-2022» (ледовая арена «Трактор») — с 10:00 до 15:00.

20 и 21 августа

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Златоуст

Ж/д вокзал, медпункт — с 10:00 до 19:00 (ежедневно).

19, 20 и 21 августа

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

20 и 21 августа

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Бреды

20 и 21 августа

ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.

Пласт

21 августа

ТК «Раздолье» — с 9:00 до 13:00.

Долгодеревенское

20 августа

СНТ «Электрометаллург» — с 9:00 до 12:00.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Сделать прививку от коронавируса в Челябинской области можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. Для вашего удобства мы собрали их все в одной картинке.



