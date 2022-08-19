В Челябинской области составили новый график пунктов вакцинации от коронавируса, где можно сделать прививку сегодня, 19 августа, и в выходные.
«Пора ревакцинироваться от COVID-19. Сделать прививку взрослым можно в ТРК, поликлиниках по месту жительства, некоторых садах и круглосуточных пунктах вакцинации. Не забываем о важных мерах профилактики после прививки: ношении масок, дезинфекции и социальной дистанции», — рассказали в Минздраве Челябинской области.
Подросткам сделать прививку можно в детской поликлинике по месту жительства.
После введения препарата от COVID-19 в ведомстве рекомендуют избегать физических нагрузок, отказаться от алкоголя, не допускать перегрева и переохлаждения организма.
ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ
Челябинск
ГКБ №1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).
Ж/д вокзал, медпункт — с 10:00 до 19:00 (ежедневно).
19 августа
Выставка «АГРО-2022» (ледовая арена «Трактор») — с 10:00 до 15:00.
20 и 21 августа
ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.
Златоуст
Ж/д вокзал, медпункт — с 10:00 до 19:00 (ежедневно).
19, 20 и 21 августа
«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.
20 и 21 августа
ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.
Бреды
20 и 21 августа
ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.
Пласт
21 августа
ТК «Раздолье» — с 9:00 до 13:00.
Долгодеревенское
20 августа
СНТ «Электрометаллург» — с 9:00 до 12:00.
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
Сделать прививку от коронавируса в Челябинской области можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. Для вашего удобства мы собрали их все в одной картинке.