За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 375 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 96 тысяч 392 человека.
На лечении остаются 9 тысяч 718 пациентов. Накануне из больниц выписали 278 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 82 тысячи 44 южноуральца.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 24 скончавшихся пациентах с коронавирусом накануне. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4568 человек.
Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
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