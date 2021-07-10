Еще 263 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

На лечении остаются 3038 южноуральцев

На сегодняшний день, 10 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 68550 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 263 человека. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения Челябинской области.

«На утро 10 июля в больницах остаются 3038 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Граждане, не имеющие клинических проявлений болезни или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

С начала пандемии из медучреждений выписали 62345 южноуральцев. За прошедшие сутки выздоровели 107 человек.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19 — 12 человек, от других болезней — 1 человек»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки исследования методами ИФА и ПЦР прошли 11 148 жителей региона. С начала пандемии коронавируса медики взяли 2 603 801 анализ.

По традиции в эти выходные жители Челябинской области смогут поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.