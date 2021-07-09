Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса 10 и 11 июля: полный перечень адресов

Рассказываем, куда и когда поедут мобильные бригады медиков в ближайшие выходные

Вакцинация жителей Челябинской области от коронавируса не прекращается даже в субботу и воскресенье. В ближайшие выходные в ТРК будут работать не так много бригад, но поставить прививку вне стен поликлиники все-таки можно, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Вот полный перечень адресов, куда отправятся медики.

Челябинск

10 июля

ТРК «Кольцо» — с 12:00 до 18:00.

ТРК «Куба» — с 10:00 до 13:00.

11 июля

ТРК «Кольцо» — с 12:00 до 17:00.

Миасс

10 и 11 июля

ТРК «Слон» — с 12:00 до 16:00.

11 июля

Приемный покой по ул. Нахимова, 23 — с 08:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Все эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый национальный реестр. Без этого невозможно получить электронный сертификат о вакцинации с QR-кодом на «Госуслугах».

Привиться можно и в будние дни. Записаться на прививку можно онлайн через портал «Госуслуги», а также в регистратуре поликлиники.

Между тем переболевшие коронавирусом южноуральцы начали получать сертификаты с QR‑кодом от «Госуслуг». Электронный документ подтверждает, что у человека есть иммунитет к COVID‑19.



Также в Челябинске возбудили уголовное дело за распространение ложных сведений о вакцинации от COVID-19. Жительница областного центра оставила лживый пост в соцсетях, в котором сообщала, что, по данным знакомых ей медиков, 80% людей, проходящих лечение на ковидных базах, попали в больницу после прививки.