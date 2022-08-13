Еще 243 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 2519 пациентов

На утро 13 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 341243 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболели 243 человека, в том числе девять школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 2519 пациентов. Те граждане, которые не имеют клинических проявлений заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписали 329565 южноуральцев. За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 52 человека.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки от COVID-19 скончался один пациент.

Всего за весь период пандемии коронавируса медики провели 7 237 147 исследований. За минувшие 24 часа южноуральцы сдали 5722 анализа на ковид.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Графики работы и полный список адресов передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.