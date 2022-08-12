В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав региона напоминает адреса прививочных пунктов, где ждут пациентов в ближайшие выходные.Челябинск
ГКБ № 1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).
13 и 14 августа
ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.
Магнитогорск
С 15 по 18 августа
ТРК «Гостиный двор» — с 16:00 до 18:00.
ТРК «Континент» — с 16:00 до 18:00.
Златоуст
12, 13 и 14 августа
«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.
13 и 14 августа
ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.
Бреды
13 и 14 августа
ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.
Пласт
14 августа
ТК «Раздолье» — с 09:00 до 13:00.
Также сделать прививку от коронавируса в Челябинской области можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. Их адреса мы собрали на этой карточке.