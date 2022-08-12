В выходные на Южном Урале откроют дополнительные пункты вакцинации от ковида

Рассказываем, где сделать прививку 12, 13 и 14 августа

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав региона напоминает адреса прививочных пунктов, где ждут пациентов в ближайшие выходные.

ГКБ № 1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

ТРК «Гостиный двор» — с 16:00 до 18:00.

ТРК «Континент» — с 16:00 до 18:00.

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

ТК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.

ТК «Раздолье» — с 09:00 до 13:00.

Также сделать прививку от коронавируса в Челябинской области можно и в круглосуточных пунктах вакцинации. Их адреса мы собрали на этой карточке.