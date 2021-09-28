Еще 378 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 28 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 96 тысяч 770 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 793 пациента. Накануне из больниц выписали 280 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 82 тысячи 324 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 23 скончавшихся пациентах с коронавирусом накануне. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умер 4591 человек.

А накануне глава Копейска был возмущен низким уровнем вакцинации среди сотрудников детских садов.

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