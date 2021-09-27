Главу Копейска возмутил низкий процент вакцинации от ковида среди сотрудников детсадов

Андрей Фалейчик поручил провести с педагогами разъяснительные беседы

В понедельник, 27 сентября, глава Копейска обратил внимание подчиненных на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников городских детских садов. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе городского округа.

По словам Фалейчика, в отдельных детских дошкольных учреждениях число привитых сотрудников не превышает 12—22 процентов. Такую ситуацию глава округа назвал недопустимой, так как в конечном счете низкий уровень вакцинации взрослых может привести к вспышкам коронавируса среди детей.

«Глава Копейска дал поручение начальнику управления образования городского округа Алексею Ангеловскому перенять опыт коллег из других муниципалитетов. Того же Магнитогорска, где процент привитых сотрудников достигает 95», — рассказала пресс-секретарь администрации города Жанна Чубенко.

Вакцинация педагогов в Челябинской области остается добровольной. И воздействовать на сотрудников детских садов можно только при помощи разъяснений, подчеркивают в пресс-службе.