Еще 185 южноуральцев за сутки заболели COVID‑19

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 30 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели еще 185 местных жителей. Всего в регионе зафиксировано 66 тысяч 263 случая COVID-19.

60 тысяч 946 человек уже выздоровели. 2267 пациентов продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 156 человек.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 11 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам провели более 2,4 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 7652 теста.

Напомним, что главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области рассказал, какие последствия может повлечь покупка поддельного сертификата о вакцинировании от COVID-19.