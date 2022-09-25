Еще 1243 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются более 15 тысяч пациентов

На сегодняшний день, 25 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 370399 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за последние сутки заболели 1243 человека, в том числе 78 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 15186 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса число выздоровевших южноуральцев достигло 345979. За минувшие сутки еще 962 человека выписаны из больниц.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии COVID-19 жители Челябинской области сдали 7 478 087 анализов на ковид. За последние 24 часа медики протестировали 9344 человека.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно вакцинироваться от коронавируса в крупных ТРК региона. Графики работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.