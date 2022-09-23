Вакцинацию от коронавируса и гриппа в Челябинской области организуют в шести ТРК

Рассказываем, где можно поставить прививку

В Челябинской области вакцинацию от гриппа и коронавируса в субботу, 24 сентября, организуют в шести торгово-развлекательных комплексах региона. Также сделать прививку в выходные можно будет в круглосуточных пунктах вакцинации. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Поставить прививку взрослым и подросткам можно в поликлинике по месту жительства. После вакцинации помните о важных мерах профилактики: ношении медицинской маски, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции. После введения препарата от коронавируса избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя, не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

ТРК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ

Челябинск

ГКБ № 1 — COVID-19, грипп

Будни с 8:00 до 19:00.

Выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

Медпункт ж/д вокзала — COVID-19

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

24 сентября



ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп

С 12:00 до 15:00.

ТРК «Солнечный» — COVID-19, грипп

С 11:00 до 14:00.

Магнитогорск

24 сентября

ТРК «Гостиный двор» — COVID-19, грипп

С 16:00 до 18:00.

ТРК «Континент» — COVID-19, грипп

С 16:00 до 18:00.

Златоуст

Ж/д вокзал (медпункт) — COVID-19

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

24 сентября

«Территория бизнеса» — COVID-19, грипп

С 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — COVID-19, грипп

С 10:00 до 15:00.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Сатка

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ж/д вокзала

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, приемный покой

Куса

Районная больница, приемный покой

село Кизильское

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3

С 18:00 до 21:00.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой (пос. Советов, 6) с 20:00 до 08:00.