Еще 114 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за сутки

Смертельных случаев не зарегистрировано

Сегодня, 4 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 398 336 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки заболели 114 человек, в том числе 13 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1049 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 387 740 южноуральцев. Еще 68 человек победили болезнь за минувшие сутки.

«За последние сутки смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировано»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии ковида жители Челябинской области сдали 8 210 288 анализов на COVID-19. За прошедшие 24 часа протестировано почти 6,4 тысячи южноуральцев.

В России выявили второй случай заражения штаммом коронавируса кракен — заболел житель Республики Тыва. Как сообщает Роспотребнадзор, пациент переносит болезнь легко, без тяжелых клинических последствий.

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