Еще 580 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 12 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 580 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 117 тысяч 403 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 405 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 93 тысячи 286 южноуральцев. На лечении остаются 18 тысяч 203 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от ковида на Южном Урале умерли 5 тысяч 852 человека.

Челябинская область может достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу до конца декабря 2021 года. Но для этого темпы вакцинации должны составлять 20—25 тысяч человек в сутки.



Главный врач Челябинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева заявила о важности двухкомпонентной вакцины от коронавируса и объяснила, почему не стоит гоняться за «Спутником Лайт» в надежде быстро получить QR-код.



Ранее Минздрав Челябинской области рассказал, кому положен «Спутник Лайт» и есть ли эта вакцина в наличии на территории региона.