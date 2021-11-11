Минздрав Челябинской области рассказал, кому положен «Спутник Лайт»

И есть ли эта вакцина в наличии на территории региона

Накануне в Челябинской области приостановили вакцинацию иностранцев «Спутником Лайт». Спрос на эту вакцину от коронавируса по всей России сейчас превышает возможности производства. В то же время по полису ОМС привиться «Спутником Лайт» сегодня можно. Об этом в четверг, 11 ноября, на брифинге по ковиду сообщил министр Челябинской области Юрий Семенов.

«Вакцина „Спутник Лайт“ есть во многих прививочных пунктах Челябинской области. Другое дело что ставят ее не всем. Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, эта вакцина предназначена для определенных групп населения. Для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Для людей, которые принимают определенные лекарственные препараты, проходят определенные виды лечения. Для тяжело переболевших коронавирусной инфекцией, для тех, у кого подошел срок ревакцинации», — заявил Юрий Семенов.

Решение о вакцинации «Спутником Лайт» принимает не пациент, а врач, который осматривает человека перед прививкой. Если вы собираетесь прививаться не в своей поликлинике, лучше всего захватить с собой медицинскую карту или выписки из нее, подтверждающие ваше право получить «Спутник Лайт».

«Не нужно маниакально искать «Спутник Лайт». У него своя ниша. Прежде всего, эта вакцина предназначена для ревакцинации. Всем остальным я советую прививаться двухкомпонентной вакциной. Она усилит защиту вашего организма от коронавируса. Тяжелым хроникам: людям с сахарным диабетом, онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания также рекомендована вакцинация «Спутником V. Сегодня это наиболее изученная вакцина с высокой эффективностью», — поддержала коллегу главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

На утро 11 ноября в Челябинской области от ковида привиты 46,9% взрослого населения, то есть 1 млн 265 тыс. 516 человек. За минувшие сутки прививку поставили 18 тысяч 789 человек.

Челябинская область может достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу до конца декабря 2021 года. Но для этого темпы вакцинации должны составлять 20—25 тысяч человек в сутки.



Главный врач Челябинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева заявила о важности двухкомпонентной вакцины от коронавируса и объяснила, почему не стоит гоняться за «Спутником Лайт» в надежде быстро получить QR-код.



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