Еще 335 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 29 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 335 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 74 тысячи 284 человека. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 28 июля, скончались 14 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушел из жизни 3381 пациент с коронавирусом.

На лечении остаются 5279 человек. С начала пандемии болезнь победили 65 589 южноуральцев. Во вторник из ковидных больниц выписали 253 пациента.

Между тем власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под ковидную базу. Клиника уже работала с инфекционными пациентами во вторую волну пандемии.

