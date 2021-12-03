Челябинцы могут сдать ПЦР‑тест бесплатно

В городе работают специальные пункты

Жители Челябинска могут бесплатно сдать тест на коронавирус. Для этого им необходимо обратиться в пункты сдачи, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис, сообщили в региональном Минздраве.

Один из таких пунктов расположен на базе поликлиники № 2 Областной клинической больницы № 3 по адресу: пр. Победы, 376 В, вход со двора здания поликлиники. Он работает ежедневно с 10:00 до 15:00. Еще один работает на базе Городской клинической больницы № 1 — хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным COVID-19 либо кому необходим тест для поездки. С собой пациентам необходимы паспорт, медицинский полис, СНИЛС», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Людям с первыми признаками заболевания рекомендуют оставаться дома и вызывать врача.

Напомним, жители Челябинской области, получившие медотвод от прививки против коронавируса, все-таки смогут посещать общественные места, где сегодня требуют QR-код. Такое решение вынес областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.