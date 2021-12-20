Новый год принято встречать с размахом. Праздничные столы ломятся от многообразия блюд и напитков, и уберечься от переедания или остаться голодным практически невозможно. Как встретить 2022 год без вреда для здоровья и фигуры, узнали у специалиста по медпрофилактике Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП) Татьяны Цветковой.
«Самый легкий способ — разумное ограничение порций. Достаточно наполнить тарелку небольшими кусочками понравившихся блюд по принципу „только для вкуса“. Чувство меры должно быть в каждом из нас, исходя из состояния здоровья. Людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта следует исключить острые блюда, которые могут спровоцировать нежелательные реакции, стараться уменьшить потребление жирного, больше есть овощных и фруктовых блюд. Людям с избыточной массой тела и ожирением не следует налегать на сладкое и жирное», — порекомендовала Татьяна Цветкова.
Не забываем про очередность — к горячему переходим после салатов. Чтобы не было желания съесть все и сразу, в день праздника не забываем завтракать, обедать и ужинать. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Поберегите пищеварительную систему.
ЧТО ЕСТЬ В НОВЫЙ ГОД
Специалист советует отказаться в новогоднюю ночь от картофеля, крупяных блюд и макаронных изделий, мясной нарезки из колбас и копченостей, сладких газированных напитков, кремовых десертов и крепленых вин. За них организм спасибо точно не скажет.
Но и садиться на строгую диету, лишая себя вкусняшек, не надо. Тем, кто хочет вкусно отметить праздник с пользой для организма, Татьяна Цветкова рекомендует заменить продукты.
«Можно заменить жирное мясо блюдами из курицы или индейки, рыбы и морепродуктов. Они более легкие по сравнению с красным мясом. К тому же рыба и морепродукты — источники полезных жирных кислот омега-3. Да и готовятся эти продукты намного быстрее, что немаловажно для занятой хозяйки», — говорит Татьяна Цветкова.
Лучше отказаться и от тяжелых салатов с магазинным майонезом. Его можно заменить домашним или сметаной. Заправлять перед подачей на стол.
«Понятно, что от оливье никто отказываться не будет, оливье — это наше все. Но можно свести к минимуму количество картофеля в рецепте, заменить колбасу отварным языком и заправить салат майонезом собственного приготовления. Кстати, это касается и любимой всеми селедки под шубой. А овощные и рыбные салаты вообще лучше заправлять соусами на основе растительного масла, лимонного сока или соевого соуса», — продолжает специалист.
ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ
Чтобы тяжесть в животе не испортила настроение, важно правильно пить. Это касается не только алкоголя, от потребления которого врачи рекомендуют отказаться полностью, но и безалкогольных напитков.
«Минеральная вода или морсы, используемые для питья за «большим» новогодним столом, не должны быть сильно охлажденными (как, впрочем, и алкогольные напитки). Потому что холодные напитки тормозят перистальтику желудка и кишечника и затрудняют процессы пищеварения. Это может вызвать метеоризм, тяжесть и негативно сказаться на настроении и самочувствии», — объяснила Татьяна Цветкова.
НЕ ГОТОВИМ ВПРОК
Отравления после новогоднего застолья тоже ни к чему. Не забывайте, что продукты являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта.
«В особенности это касается многокомпонентных салатов с майонезом и сметаной, кондитерских изделий с кремом, шаурмы, изделий из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студня, холодца и других. При комнатной температуре их можно хранить не более двух часов. На поверхности плохо промытых овощей могут оставаться возбудители кишечных инфекций», — напомнил заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Владимир Ефремов.
Соблюдайте сроки и условия хранения готовой еды. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками. Старайтесь готовить салаты, изделия из рубленого мяса и студень в небольшом количестве, чтобы их можно было съесть в течение суток.
Идеальный вариант — как можно меньше времени проводить за праздничным столом и больше двигаться. Веселья празднику добавят танцы, игры, праздничные гулянья на свежем воздухе. Тогда новогоднее застолье 2022 года оставит только радостные воспоминания.
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