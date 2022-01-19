Челябинская область направила 235 проб в лабораторию Тюмени для выявления «омикрона»

Пока в регионе официально подтвержден один случай нового штамма

«В Челябинске подтвержден один случай „омикрона“. Еще 235 проб находятся на секвенировании в институте Роспотребнадзора в Тюмени. Думаю, что там тоже будут положительные результаты. Этот анализ делают не быстро. Ответы должны прийти в течение недели»,

— рассказала Ирина Гехт.

«70% зараженных, о чем говорила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, не выезжали за рубеж. Они подхватили инфекцию внутри страны. Наш случай — очередное тому подтверждение. Семья не выезжала за пределы России и региона. Тем не менее оказались инфицированы омикрон-штаммом»,

— рассказала Ирина Гехт.

Челябинская область ждет результатов секвенирования (определения штамма) 235 проб на коронавирус. Пока в регионе официально подтвержден один случай «омикрона». Об этом в среду, 19 января, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению инфекции.Новый штамм коронавируса уже зафиксирован в 42 субъектах РФ. По словам первого заместителя губернатора Челябинской области, вопрос недели — и «омикрон» будет в каждом регионе. Пока в целом по стране преобладает «дельта», исключение — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Первый случай «омикрона» в Челябинской области выявлен 17 января у беременной женщины. Факт заражения официально подтвердила лаборатория в Тюмени.

Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года. Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.