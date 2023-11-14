Более 900 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за неделю

В регионе продолжает расти число больных

В Челябинской области за неделю с 6 по 13 ноября коронавирусную инфекцию подхватили 917 человек. По сравнению с предыдущей неделей количество больных возросло более чем на 100 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Только за сутки в Челябинске ковид выявили у 21 человека, в Магнитогорске — у трех человек, в Миассе — у двух человек и в ряде городов и районов по одному человеку.

Жителям региона рекомендуют при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью. Кроме того, в общественных местах следует носить маски.