Заболеваемость коронавирусом выросла на 66% за неделю

Наибольший рост отмечен среди экономически активного населения всех возрастов

В Челябинской области растет заболеваемость ковидом, Роспотребнадзор сообщил почти о 800 новых случаях коронавируса за минувшую неделю, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На неделе с 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, тогда как в предыдущий отчетный период заболел 471 человек.

«Число больных увеличилось среди детей до года — на 18 случаев и дошкольников — на шесть случаев. Наибольший рост отмечен среди экономически активного населения всех возрастов и пенсионеров: 18—29 лет — на 71 случай, 30—49 лет — на 78 случаев, 50—64 лет — на 99 случаев, 65 лет и старше — на 54 случая. При этом школьники стали заражаться меньше», — говорится в сообщении ведомства.

Всего за весь период наблюдения на Южном Урале зарегистрировано 418 тыс. 204 случая коронавируса.

Напомним, для профилактики инфекции рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и респираторы в транспорте и общественных местах, а также обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.