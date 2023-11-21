Более 1,4 тысячи жителей Челябинской области заразились коронавирусом за неделю

В регионе растет заболеваемость COVID‑19

В Челябинской области за неделю с 13 по 20 ноября коронавирусом заболели более 1400 человек. Ежедневно в Челябинске фиксировали от 40 до почти 130 случаев заражений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 20 ноября на территории Челябинской области зарегистрировано 420 529 случаев новой коронавирусной инфекции, показатель на 100 тысяч населения — 1 2301,1. По данным на 13 ноября был зафиксирован 419 121 случай»,— уточнили в ведомстве.

За последние сутки протестировано 376 человек. Всего с начала пандемии взято 8 826 717 анализов. Исследования проводятся в 31 лаборатории, которые расположены в разных городах и районах области.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют южноуральцам использовать маски, находясь в общественном транспорте и других местах скопления людей, а также соблюдать дистанцию. В случае появления первых признаков заболевания специалисты советуют обращаться к врачу.

Напомним, за неделю с 6 по 13 ноября коронавирусом в регионе заболели почти 900 человек.