Анна Малышева: «Необходимо ответственно отнестись к предлагаемым способам борьбы с коронавирусом»

Директор южноуральской «Молодежной школы предпринимательства» — о том, почему важно вакцинироваться

С 30 ноября по всей России введены нерабочие дни с целью улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян использовать их для вакцинации от коронавируса, ведь, по ее словам, только достигнув коллективного иммунитета, можно победить инфекцию. Директор южноуральской АНО «Молодежная школа предпринимательства» Анна Малышева также считает, что необходимо ответственно отнестись к предлагаемым способам борьбы.

«Бизнес должен работать, бороться, „держаться на плаву“ и достигать крутых целей. Для этого я и моя команда должна быть здорова, это, пожалуй, самое важное. В период пандемии мы должны понимать, что мир больше не станет прежним, а значит, необходимо ответственно отнестись к предлагаемым способам борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы готовы!»— сказала Анна Малышева.

В период нерабочих дней южноуральцы могут поставить прививку в самом большом пункте вакцинации во Дворце спорта «Юность», в крупных ТРК региона, а также в круглосуточных пунктах.