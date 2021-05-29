85 южноуральцев выписали из ковидных госпиталей за сутки

На лечении остаются 2657 пациентов

На сегодняшний день, 29 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 62862 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 87 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах остаются 2657 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 выздоровели 57328 человек, 85 из которых — за прошедшие сутки.

По данным Минздрава Челябинской области, за минувшие сутки умерло девять южноуральцев, причем все от коронавируса.

«За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 2 243 196 исследований. За прошедшие сутки — 9623 тестов»,— добавили в пресс-службе ведомства.

По традиции в эти выходные жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно посмотреть на нашем сайте.