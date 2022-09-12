771 человек заболел коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 12 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели около двух тысяч тестов на коронавирус и получили 771 положительный результат, среди заболевших есть 46 школьников, сообщает сегодня, 12 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 657 человек. Продолжают лечение 9724 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 60 человек.

Южный Урал приближается к пику шестой волны коронавируса. Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания и велика ли вероятность развития осложнений, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

