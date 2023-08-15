52 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за неделю

Чаще всего инфекцию подхватывают взрослые

В Челябинской области на прошедшей неделе коронавирусом заболели 52 человека. Всего с марта 2020 года в регионе зафиксировано 414 537 случаев заболевания. Как отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, более 96% инфицированных — взрослые.

На неделе с 7 по 13 августа заболеваемость возросла в следующих возрастных группах: 18—29 лет — на 2 случая, 30—49 лет — на 8 случаев, 50—64 года — на 2 случая, 65 лет и старше — на 4 случая. В возрастной группе от 15 до 17 лет заболевших нет. Снизилась заболеваемость в возрастных группах от 1 до 6 лет и от 7 до 14 лет.

Всего взято 8 710 423 анализа. Исследования на ковид проводятся в 31 лаборатории.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют южноуральцам в целях профилактики соблюдать социальную дистанцию, обращаться к врачу при первых симптомах заболевания, а также носить маски в местах скопления людей — в общественном транспорте, торговых центрах.

Напомним, на неделе с 31 июля по 6 августа коронавирусом заболели 40 человек.

Ранее в России выявили новый штамм коронавируса «Эрис». По мнению экспертов, осенью он может осложнить эпидситуацию.