Роспотребнадзор допустил возможность осложнения эпидситуации по коронавирусу

Новый штамм «Эрис» способен уклоняться от приобретенного ранее иммунитета

Относительно новый штамм коронавируса «Эрис» уже обнаружен в 51 стране мира. В России он выявлен всего у 17 человек, тем не менее осенью «Эрис» все-таки может осложнить эпидситуацию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.

По данным ВОЗ, частота выявления нового штамма «Эрис» выросла в мире до 11,6%.

«Новый штамм отличает более эффективное распространение и способность уклоняться от ранее выработанного иммунитета. При этом не было отмечено изменений, связанных с тяжестью заболевания», — отмечают в ведомстве.

Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.

«В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 („Эрис“) пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют», — считают в Роспотребнадзоре.

Сейчас в Челябинской области коронавирусом заболевают около 40 человек за неделю.