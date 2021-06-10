В Челябинской области за сутки 86 местных жителей заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории региона зафиксировано 63 тысячи 888 случаев COVID-19. 58 тысяч 634 местных жителя уже выздоровели, 2293 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 128 пациентов.
«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 6 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
За время пандемии южноуральцам провели более 2,3 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 9144 теста.
Жители региона могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Для удобства южноуральцев в ТРК, садовых товариществах и на предприятиях работают выездные бригады медиков.