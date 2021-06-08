120 южноуральцев выписали за сутки из ковидных госпиталей

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 8 июня 2021 года

В Челябинской области за минувшие сутки 84 местных жителя заболели новой коронавирусной инфекцией. За время пандемии COVID-19 диагностировали 63 тысячам 716 местным жителям.

Всего 58 тысяч 383 южноуральца уже выздоровели, 2387 человек продолжают лечение. Накануне из ковидных госпиталей выписали 120 пациентов.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 7 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии жителям Челябинской области сделали более 2,3 миллиона тестов на коронавирус, вчера провели 2771 исследование.

Южноуральцев приглашают на вакцинацию от COVID-19. За прошедшие выходные более тысячи человек поставили прививки в ТРК, садовых товариществах и на предприятиях.