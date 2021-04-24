119 южноуральцев выписали из ковидных госпиталей за сутки

На лечении остаются 3035 человек

На утро 24 апреля в Челябинской области официально зарегистрировано 59 468 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 110 человек. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных отделениях южноуральских больниц на лечении остаются 3035 пациентов. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За сутки из медучреждений выписаны 119 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 53 828 жителей Челябинской области.

Согласно статистике, опубликованной региональным Минздравом, за прошедшие сутки скончались семь человек, четверо из которых — от коронавируса и трое — от других причин.

Южноуральцы продолжают сдавать анализы на COVID-19. Всего проведено 2 001 745 тестов, 7798 из которых — за прошедшие сутки.

В эти выходные все желающие жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно в нашем материале.