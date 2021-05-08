101 южноуралец выписан из ковидных больниц за сутки

COVID-19 заболели еще 99 жителей Челябинской области

На утро 8 мая в Челябинской области официально зарегистрировано 60 932 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 99 человек. Обновленную статистику опубликовало региональное министерство здравоохранения.

«На сегодняшний день в инфекционных отделениях городских больниц остаются 2882 пациента. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 55 342 южноуральца. За последние сутки из больниц выписан 101 человек.

«За сутки скончались восемь человек. От коронавируса — шесть пациентов, от других причин — два пациента»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки медики протестировали 7095 южноуральцев, всего проведено 2 078 196 исследований.

В эти выходные жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно в нашем материале.