В Челябинской области 445 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 6 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 445 положительных результатов, среди заболевших 32 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 321 тысяча 361 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 6 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 598 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 306 тысяч 113 южноуральцев. На лечении остаются6 тысяч 461 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 10 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 647 человек.

На смену омикрону в Челябинскую область пришел новый штамм коронавируса — стелс-омикрон. Ждать ли новой волны пандемии в России и на Южном Урале, ИА «Первое областное» рассказал челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.