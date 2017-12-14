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Форвард Войтек Вольски вернулся в «Магнитку»

Магнитогорский хоккейный клуб совершил обмен с командой «КуньЛунь Ред Стар».
сегодня в 17:50
  |  Хоккей

В 2015 году состав магнитогорского «Металлурга» пополнил легионер-форвард с польско-канадскими корнями Войтек Вольски. Вместе с командой он завоевал Кубок Гагарина, а в следующем сезоне получил страшную травму в игре с «Барысом». Нападающий на большой скорости врезался в борт и получил перелом позвонков шеи и выбыл на 8 месяцев. «Магнитка» поддерживала своего игрока до выздоровления, но перед началом сезона 2017/2018 он отправился в «КуньЛунь Ред Стар», заключив контракт на 2 года. В составе «драконов» Вольски проявил себя прекрасно: стал лучшим бомбардиром, набрав 28 (7+21) очко в 32 играх. И теперь он возвращается в «Магнитку», а в Пекин переезжает Ник Шаус.

В результате обмена между «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар» в Магнитогорск возвращается нападающий Войтек Вольский, а в Китай отправится защитник Ник Шаус. — сообщает официальный сайт КХЛ.

Напомним, после прошлого Кубка Гагарина «Металлург» расстался с Данисом Зариповым, Алексеем Береглазовым, Крисом Ли, Войтек Вольски, Виктор Антипин и ряд других игроков. Береглазов, Ли, Вольски в ряды «сталеваров» вернулись.

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