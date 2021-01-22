Вратарь Илья Самсонов заразился коронавирусом

Голкипер был одним из тех, кто нарушил антиковидный протокол НХЛ, а вся четверка россиян «Вашингтона» помещена на карантин

Один из российских игроков команды «Вашингтон Кэпиталз», которые нарушили антиковдиный протокол НХЛ, сдал положительный тест на коронавирус. Речь идет о воспитаннике магнитогорского «Металлурга» голкипер Илье Самсонове. Также вся четверка, в которую помимо вратаря входят защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, пропустит минимум четыре ближайшие игры «столичных», поскольку все они были помещены в список COVID-19.

Сообщение о том, что именно Илья Самсонов сдал положительный тест на коронавирус, впервые появилось на портале The Washington Post. Журналисты издания уточняют, что сам уроженец Магнитогорска не чувствовал симптомов инфекции.



«Команда получила положительный тест Ильи Самсонова во вторник, после поражения от „Питтсбурга“. Голкипер, который не играл в тот день, был немедленно помещен в изоляцию и следовал коронавирусному протоколу НХЛ, сообщил человек, знакомый с ситуацией. Он остался в Питтсбурге, пока остальная команда улетела в Вашингтон, но с тех пор он вернулся в округ Колумбия», — пишет The Washington Post.

В клубе не сообщают, действительно ли Илья Самсонов сдал положительный тест на коронавирус. Однако уже известно, что вся российская четверка пропустит минимум четыре встречи. Как заявил накануне главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт, сейчас россияне сидят на карантине, а затем ситуацию вокруг них оценят заново.

«На данный момент речь, как я понимаю, идет о четырех играх. Потом хоккеистов ждет повторное рассмотрение статуса, после чего будет принято решение. Скорее всего, будет опубликовано некое заявление. Пока положение дел обстоит именно так. Мы рассматриваем все варианты»,— заявил Питер Лавиолетт.

При этом главный тренер «столичных» заявил, что полностью понимает желание своих хоккеистов быть вместе. Наставник заявил, что игроки честно рассказали ему о ситуации, а вся история должна научить остальных соблюдению правила осторожности.

«Даже я сделал ошибку — сбросил свою маску, когда праздновал в конце матча. Мне тоже надо лучше делать свою работу. Это урок для всех нас, потому что мы говорим о серьезных вещах. Мы не легкомысленно к этому относимся. Мы хотим подчиняться правилам на сто процентов. Ошибки могут дорого стоить. Мы понимаем, зачем нужны эти правила, и хотим им подчиняться. Мы допустили ошибку. Нам надо лучше выполнять свою работу»,— отметил Питер Лавиолетт.

На старте сезона Илья Самсонов рассматривался как стартовый голкипер команды из столицы США. Изначально эту роль должен был занят Хенрик Лундквист, однако шведский вратарь пропустит как минимум сезон из-за операции на сердце.



На возникшую историю отреагировала супруга одного из хоккеистов — Анастасия Шубская. Жена Александра Овечкина выразила недовольство тем, что под карантин попали только российские игроки «Вашингтона». Также она вспомнила, что «Даллас Старз» и «Каролина Харрекейн», в которых также были зараженные, рассказали об этих игроках и приостановили игры без выяснения конкретных имен.

«Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах (умолчав изначально о положительном тесте!)?»— написала Анастасия Шубская в своей «истории» в «Инстаграме».

Напомним, о том, что российские игроки «Вашингтона» нарушили антиковиный протокол НХЛ, стало известно в четверг, 21 января. Согласно информации с сайта лиги, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов собрались вместе в номере отеля в рамках выездного турне, что запрещено. В итоге спортсменов отстранили, а «Кэпиталз» оштрафованы на 100 000 долларов.