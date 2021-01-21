Российские игроки «Вашингтона» нарушили ковидный протокол НХЛ

Хоккеисты контактировали друг с другом без масок в гостиничном номере

Четыре российских хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — отстранены от ближайших игр. Они нарушили протокол по COVID-19, запрещающий игрокам близкие контакты. На официальном сайте НХЛ представители лиги сообщили, что четверка вашингтонских игроков собралась вместе в номере отеля без масок.



«Александр Овечкин стал одним из четырех игроков „Вашингтон Кэпиталз“, которым НХЛ, соблюдая требования протоколов безопасности, запретила в среду тренироваться или играть. Помимо 35-летнего левого крайнего и капитана команды в этом списке оказались центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов»,— сообщили в пресс-службе НХЛ.

На минувшую среду у «Кэпиталз» был запланирован выходной. Первые четыре матча нового сезона команда провела в гостях, сыграв против «Баффало Сэйберз» и «Питтсбург Пингвинз». Следующие шесть матчей клуб из столицы США сыграет уже на своей площадке.

Из-за нарушения мер безопасности «Вашингтон» не только остался без четверки игроков основы, но и был оштрафован на 100 000 долларов. Об этом НХЛ также объявила официально. Представители «столичных» в своем официальном сообщении подчеркнули, что огорчены действиями своих игроков.

«Наш тренерский штаб чрезвычайно упорно работает над созданием безопасной среды для наших игроков и персонала, чтобы команда могла играть в этом сезоне. Мы разочарованы поступком наших игроков, которые общались в номере отеля и за пределами разрешенной территории. Мы принимаем решение НХЛ и примем повторные меры, чтобы игроки полностью соблюдали ковид-протоколы»,— говорится в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

При этом ранее НХЛ уже строго предупреждала «Вашингтон» за нарушение коронавирусных правил. Об этом еще 17 января в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал Евгений Кузнецов. Форвард сообщил, что предупреждение последовало сразу после первой игры сезона.

«Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. На клубном канале появилось видео из раздевалки после победы. Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая встреча, первая победа — не до масок было, эмоции захлестывали»,— заявил тогда Евгений Кузнецов.

На инцидент последовала реакция и от одного из участников — Александра Овечкина. 35-летний капитан «Кэпиталс» заявил, что раскаивается из-за решения пообщаться с одноклубниками.

«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося»,— приводят слова Александра Овечкина представители «Вашингтон Кэпиталс».

Включение в список по протоколу COVID-19 может состояться из-за нескольких факторов. Среди них — положительный или условно положительный тест на коронавирус и обязательная изоляция после него, введение карантина из-за повышенного риска заражения, изоляция в случае положительного теста или карантин на перемещения и другие причины, указанные в протоколе борьбы с инфекцией. Перед началом сезона НХЛ составила 12 протоколов, общий объем которых — 213 страниц.

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