«Вместе с детьми вы становились чемпионами!» Перегудову — 80

Символ детской спортивной школы «Трактор» отметил юбилей

Обозреватель ИА «Первое областное» Константин Устьянцев — о том, как росла легенда челябинского хоккея и звезда тренерской школы «Трактора» Виктор Перегудов



18 мая свой 80-летний юбилей отметил легендарный южноуральский хоккейный тренер и бывший игрок челябинского «Трактора» Виктор Михайлович Перегудов. С днем рождения знаменитого наставника, который, несмотря на почтенный возраст, до сих пор занимается любимым делом, в хоккейную школу «Трактор» приезжал поздравлять губернатор региона Алексей Текслер. Он вручил юбиляру почетную грамоту губернатора Челябинской области. Также легенду тренерского цеха поздравили и юные воспитанники его родной хоккейной школы «Трактор», для которой он теперь уже является настоящим символом.

Виктор Перегудов вырастил, став в их жизни первым тренером, таких известных мастеров, как Сергей Гончар, Андрей Назаров, Андрей Мезин, Кирилл Кольцов, Станислав Чистов, Олег Белкин, Георгий Гелашвили, Игорь Матушкин, Алексей Чикалин, Максим Бец, Максим Смельницкий, Константин Татаринцев, и многих других. Десятки его воспитанников играли в хоккейном клубе «Трактор», сборных командах России разных возрастов, КХЛ, НХЛ, а также сами впоследствии стали тренерами. Хоккеисты его любят, потому что Перегудов всегда относился к ним как отец.

Виктор Михайлович является заслуженным тренером России, кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и, самое главное, не только высококвалифицированным специалистом, но и наставником нескольких поколений детей. Многолетние успехи Перегудова в тренерском деле обусловлены большим педагогическим талантом. Всю свою тренерскую карьеру он воспитывает из юношей не только классных хоккеистов, но и честных, порядочных людей, патриотов и сознательных граждан своей страны.

«Самое главное, что после выступлений в качестве игрока „Трактора“ вы не повесили коньки на гвоздь, а начали тренировать и добились в этом деле больших успехов. Вместе с детьми вы становились чемпионами. Почти 45 лет вы занимаетесь тренерской работой, воспитываете хоккеистов, и это здорово. От лица всех челябинских любителей хоккея хочу вас поблагодарить за преданность и великолепную работу, которую вы делаете. Спасибо огромное! Желаю вам здоровья — это самое важное и самое главное, и, конечно же, чтобы все планы, которые у вас есть, реализовались»,— обратился к Виктору Перегудову с торжественной речью Алексей Текслер.

Как сын секретаря горкома партии стал хоккеистом

Виктор Перегудов родился 18 мая 1941 года. Парнишка жил со своей семьей рядом со стадионом в районе ЧТЗ. Он с малых лет увлекался спортом. Поначалу с приятелями занимался очень популярным в нашей стране в послевоенные годы русским хоккеем (хоккеем с мячом) в секции СК ЧТЗ, куда он пришел по стопам своего старшего брата Юрия, а также футболом. А затем, в девять лет, он решил отдать предпочтение хоккею с шайбой.

Мать Виктора Полина Васильевна была секретарем горкома партии по идеологии. Она не препятствовала занятиям сыновей спортом, при этом ставила Виктору и Юрию условие, что они могут посвящать себя хоккею, если будут нормально учиться в школе. Виктор Михайлович вспоминает, что, к сожалению, у него это не очень получалось, так как уже в пятом классе его выгнали из школы за плохое поведение. Это стоило немало нервов и здоровья его матери, но любовь всей своей жизни — хоккей — он ни за что не хотел оставлять.

В 1958 году в составе молодежной команды «Трактора» под руководством Виктора Ивановича Столярова Виктор Перегудов добился своего первого значительного спортивного успеха. Тогда на чемпионате СССР среди молодежных команд, финал которого прошел в столичных Лужниках, он вместе с «Трактором» завоевал серебряные медали.

Отложенная мечта об основе «Трактора»

После этого Перегудову пришлось перебраться из родного Челябинска в Уфу ради получения образования в местном техникуме физической культуры, который находился под патронатом знаменитого Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта. Там он стал играть за уфимскую команду «Стройтрест-3». Как и ранее в школе, Виктора отчислили и из техникума, когда он во время учебы на втором курсе по юношеской неосмотрительности решил купить себе оружие. Спустя полгода его восстановили, но уже на заочное отделение.

В итоге летом 1963 года Перегудов успешно сдал госэкзамены и получил диплом, который впоследствии пригодился ему для начала тренерской деятельности. После этого он вернулся в родной город, но не в «Трактор», а в команду «Буревестник». Также поиграл за уфимский «Салават Юлаев» и «Таганай» из Златоуста.

Все эти годы Виктор не оставлял надежды вернуться в родную команду. И в итоге спустя восемь лет тренер Виктор Столяров пригласил его в «Трактор». Перегудов начинал в роли форварда, но впоследствии переквалифицировался в защитника. Вместе с челябинским «Трактором» он вернулся в конце 1960-х в элиту советского хоккея. Суммарно же Виктор провел за «Трактор» пять сезонов, сыграв 192 матча и забросив в них 12 шайб. В 1970 году он навсегда расстался с «Трактором» в качестве игрока, поиграв затем еще несколько сезонов в команде «Строитель» из Караганды, которая выступала во 2-й лиге.

Из таксистов обратно в хоккей, теперь уже тренером

Игровую карьеру Перегудов завершил в 1976 году. В целом она у него получилась неплохой. Он поиграл на хорошем уровне в «Тракторе» и в нескольких других командах, был удостоен звания мастера спорта СССР. Но свое подлинное призвание Виктор Михайлович обрел на тренерском поприще. Однако не сразу…

В родной город Перегудов вернулся в 1977 году и устроился работать таксистом. Тогда Виктору казалось, что спорт в его жизни уже остался в прошлом. Полгода он протаксовал на красивой новенькой «Волге», которая была оснащена рацией, покрывающей всю территорию городской черты Челябинска.

Заработки у Виктора были очень хорошими. Он всем был доволен и не предполагал, что снова вернется в хоккей. Однако все тот же вышеупомянутый наставник, на то время занимавший должность директора хоккейной школы «Трактора», Виктор Столяров уговорил Перегудова, предложив ему попробовать свои силы в тренерском деле.

В первую группу Виктора Михайловича входили мальчишки 11—12 лет. Как он вспоминает, ребята 1960-х годов рождения выделялись крайней неприхотливостью к условиям тренировок. Они с энтузиазмом занимались хоккеем и в темноте, и в лютую непогоду. Первого своего приметного тренерского достижения Перегудов добился с юношами 1966 года рождения, которые под его руководством заняли 5-е место на Спартакиаде народов СССР в Норильске.

Преданность делу и медали чемпионатов России и СССР

Втянувшись в тренерскую работу, Виктор Михайлович осознал, что это дело, которым он, скорее всего, будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Он с энтузиазмом разыскивал маленьких талантов, обходя в их поисках не только школы, но и детские садики.

Из «призыва» 1974 года рождения Перегудова вышли, в частности, Сергей Гончар, Андрей Назаров, Олег Белкин и один из лучших хоккеистов сборной Белоруссии всех времен Андрей Мезин. А в его команде 1976 года рождения постигал азы хоккея Дмитрий Тертышный, начавшуюся карьеру в НХЛ и жизнь которого оборвал в 1999 году несчастный случай.

И вот уже на протяжении почти 45 лет Виктор Михайлович не изменяет «черно-белой» школе. Не смогли заставить его покинуть эту сферу деятельности даже голодные, безденежные 1990-е годы. В качестве наставника он становился чемпионом РСФСР сезона 1986/1987, бронзовым призером чемпионата СССР с командой «Трактор-1974» в сезоне 1989/1990, чемпионом России с командой «Трактор-1983» в 1995/1996 игровом году и серебряным призером чемпионата России с командой «Трактор-1986» в сезоне 2003/2004.

«Сразу распознать талант нельзя, а слепить классного игрока можно»

Принципы тренерской подготовки воспитанников у Виктора Михайловича просты. Во время собственной карьеры игрока Перегудов не обладал идеальными данными для силовой борьбы. Зато его техника катания была великолепна. Он мог безупречно катиться спиной вперед, не выпуская из поля зрения атакующего соперника. И выигрывал единоборство с визави, умело используя коньки и клюшку.

Этому же он учит и своих подопечных. Главное, они должны хорошо обучиться технике катания, а потом — и филигранно владеть клюшкой. Причем он не просто объясняет, но и сам показывает, как правильно кататься. Кроме того, большое внимание Виктор Михайлович уделяет развитию ловкости и координации питомцев. Он это делает сам и советует другим тренерам привлекать воспитанников к занятиям разными видами спорта. Акробатика, гимнастика, легкая атлетика, лыжи, хоккей с мячом, большой и настольный теннис, гандбол, футбол — все это разносторонне развивает физические качества ребенка.

В то же время Перегудов убежден, что сразу распознать талант в малолетнем возрасте невозможно. Он говорит, что повидал немало детей, которые хорошо катались, но впоследствии так и не смогли сделать хоккейную карьеру. Зато Виктор Михайлович считает, что вырастить приличного игрока можно, если у ребенка имеются характер, желание обучаться, развиваться и побеждать на ледовой площадке.

Ребенок должен быть личностью и патриотом, а деньги развращают детей

А еще немаловажную роль в тренерской деятельности Перегудов отводит воспитанию и развитию ребенка как личности. «В первую очередь нужно воспитать не хоккеиста, а человека. Чтобы дети стали настоящими людьми, уважали старших, проявляли милосердие», — утверждает он.

Также Виктор Михайлович придерживается мнения, что деньги и жажда наживы сейчас развратили все, в том числе и спорт. А еще он борется против проявлений жестокости мальчишек на льду, возмущаясь тому, что некоторые родители еще и поддерживают в этом своих детей. Негативным моментом он считает и шаблонный стиль обучения, который убивает на корню в юных хоккеистах элемент творчества и нестандартности действий.

Не забывает Перегудов и о патриотическом воспитании подопечных. Он придерживается мнения, что юноши должны быть как достойными гражданами своей страны, так и патриотами клуба, в котором состоялось их становление как спортсменов.

Виктор Михайлович до сих пор общается со многими воспитанниками, которые не забывают своего первого тренера. «Я считаю, что жизнь прожил не зря, не впустую», — говорит он.

Редакция ИА «Первое областное» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Виктору Михайловичу долгих творческих лет на благо челябинского хоккея.