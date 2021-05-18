80-летний юбилей отмечает ветеран «Трактора» Виктор Перегудов

С днем рождения легенду «черно-белых» поздравил губернатор Алексей Текслер

80-летний юбилей во вторник, 18 мая, отметил Виктор Перегудов — знаменитый тренер и бывший игрок челябинского «Трактора». Со знаменательной датой легенду челябинского хоккея поздравил глава региона Алексей Текслер.



Губернатор побывал в хоккейной школе «Трактор» на Савина, 1 и лично встретился с юбиляром. Алексей Текслер отметил, что все трудовые заслуги тренера связаны только с челябинской командой и подчеркнул, что уже 45 лет Виктор Перегудов воспитывает будущих хоккеистов.

«Самое главное, что после вы не повесили коньки, что называется, на гвоздь, а начали тренировать и добились больших успехов. Вместе с детьми становились чемпионами. Почти 45 лет вы занимаетесь тренерской работой, воспитываете хоккеистов, и это здорово. От лица всех челябинских любителей хоккея хочу вас поблагодарить за преданность и великолепную работу, которую вы делаете. Спасибо огромное. Желаю вам здоровья — это самое важное и самое главное, и, конечно, чтоб все планы, которые у вас есть, были реализованы»,— отметил Алексей Текслер.

В день рождения Виктор Перегудов получил почетную грамоту губернатора Челябинской области. Также заслуженного тренера поздравили и юные хоккеисты, воспитанники школы «Трактор».

Напомним, Виктор Перегудов провел в «Тракторе» пять сезонов. С 1977 года начал заниматься тренерской деятельностью в школе «черно-белых», воспитав таких игроков, как Андрей Мезин, Сергей Гончар, Андрей Назаров, Георгий Гелашвили, Станислав Чистов и Кирилл Кольцов. В качестве наставника он становился чемпионом РСФСР сезона 1986/1987, бронзовым призером чемпионата СССР с командой «Трактор-1974» в сезоне 1989/1990, чемпионом России с командой «Трактор-1983» в 1995/1996 игровом году и серебряным призером чемпионата России с командой «Трактор-1986» в сезоне 2003/2004.