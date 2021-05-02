«Трактор» обменял Ивана Федотова в ЦСКА

За голкипера челябинцы получили денежную компенсацию

Голкипер Иван Федотов, последние два сезона проведший в «Тракторе», стал игроком ЦСКА. В воскресенье, 2 мая, челябинцы и москвичи провели обмен, в результате которого вратарь стал игроком «армейцев», а «черно-белые» получили за него денежную компенсацию. Сделку ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе КХЛ.



«„Трактор“ и ЦСКА совершили обмен, в Москву отправился голкипер Иван Федотов, а челябинцы получили денежную компенсацию»,— подчеркнули представители КХЛ.

Напомним, Иван Федотов стал игроком «Трактора» в 2019 году, перейдя в Челябинск из уфимского «Салавата Юлаева». Вместе с «черно-белыми» голкипер дошел до первого раунда плей-офф в сезоне 2020-2021. Отметим, в первый день открытия рынка свободных агентов КХЛ стало известно, что за «Трактор» будет играть Тему Пулккинен. Финский нападающий подписал двухлетний контракт. Добавим, следить за всеми трансферами «черно-белых», а также магнитогорского «Металлурга» можно в таблице ИА «Первое областное».