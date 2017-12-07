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/ Гол челябинца Сергея Шумакова в стиле Гранлунда стал лучшим в КХЛ

Гол челябинца Сергея Шумакова в стиле Гранлунда стал лучшим в КХЛ

Игроки «Трактора» в подборки лучших голов, сэйвов и силовых приемов недели не попали.
сегодня в 12:52
  |  Хоккей

Комиссия КХЛ составила очередной рейтинг лучших моментов ушедшей, пятнадцатой, недели регулярного чемпионата. В этот раз представительство южноуральских хоккеистов минимально - игроки «Трактора» не попали ни в подборки голов, ни сэйвов, ни силовых приемов. Однако челябинская школа хоккея без своего представительства не осталась - гол форварда ЦСКА Сергея Шумакова в стиле Микаэля Гранлунда занял первое место. Воспитанник «черно-белых» в матче с командой «КуньЛунь Ред Стар» за воротами поднял шайбу и технично уложил ее в «девятку».

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин попал в ТОП-10 сэйвов дважды. Лига по достоинству оценила два его подвига в игре с «Северсталью», поставив их на 10 и 5 место.

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