/ Шесть южноуральцев вызваны в молодежную сборную России

Хоккеисты примут участие в подготовке перед Кубком Черного Моря.

Сразу шесть южноуральских хоккеиста вызваны на тренировочной сбор молодежной сборной России по хоккею. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Федерации хоккея России.

Это игроки системы челябинского «Трактора», защитники Богдан Жиляков и Илья Гатиятулин и нападающий Егор Степанов. А также хоккеисты «молодежки» магнитогорского «Металлурга» — «Стальных Лис» — защитник Глеб Бабинцев и форварды Никита Рожков и Юрий Платонов. Все игроки приглашены на сбор перед традиционным международным Кубком Черного моря.

В рамках сбора будут проведены занятия по улучшению технических навыков хоккеистов, которые пройдут при участии тренера по индивидуальной подготовке Даниэля Бохнера. Тренировки включают работу над катанием, силовыми единоборствами, владением клюшкой, а также бросковую подготовку. — рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России.

Отметим, что всего для участия в предсезонных сборах вызваны 46 игроков. Помимо двух сборных — «Россия Белые» и «Россия Красные», в Кубке Черного моря сыграют Латвия и Беларусь. Игры соревнования пройдут на арене «Айсберг». Прямые трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале ФХР.