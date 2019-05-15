/ Четвертый матч сборной России на ЧМ-2019. Текстовая трансляция

«Красная Машина» играет против аутсайдера турнира.

10:0

ТРЕТИЙ ПЕРИОД.

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последняя минута встречи, которую российские хоккеисты играют на отложенном штрафе. Перепасовка в зоне атаки.

59 мин — Момоент у ворот итальянского голкипера — Де Филиппе Ройа в игре.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — МОЩНЕЙШИЙ БРОСОК ОТ ЗАЩИТНИКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ СБОРНОЙ! Шайба пролетает в сантиметрах от штанги!

57 мин — Российские хоккеисты атакуют, но их позиционное нападение не приносит успеха.

56 мин — Артем Анисимов выходил на «рандеву» с Де Фелиппе Ройа, его бросок ушел сильно выше ворот.

55 мин — Наброс на ворота Василевского — шайба летит мимо.

53 мин — Вывели на бросок Владислава Гаврикова, но Де Фелиппе Ройа отбил.

52 мин — И еще один, а потом еще один момент у ворот Василевского. Последний из бросков попадает в перекладину.

51 мин — Итальянцы в атаке. Бросок по воротам Василевского — на вратарь в игре.

50 мин — Малкин и Ковальчук уступали друг другу броско уже в пустые ворота, в итоге защитники итальянцев нейтрализовали момент.

49 мин — Бросок Малкина по воротам — голкипер итальянцев Де Фелиппе Ройа на месте.

47 мин — А вот опасность у ворот Василевского! Игрок сборной Италии бросал с неудобной руки, Андрей Василевский не «замерз», отбив шайбу.

ГОЛ! Шайбу забросил Евгений Дадонов, сборная России.

46 мин — Прошла минута, и в очередной атаке Евгений Дадонов подхватил шайбу под воротами, забив гол с неудобной руки.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Кучеров, сборная России.

45 мин — Потеряли Никиту Кучерова. А он дальним броском довел счет до совсем неприлочного.

44 мин — Но сборная России продолжает атаковать. Итальянцы очень редко получают шайбу под свой контроль.

43 мин — Дадаонов делал обостряющий пас на Малкина. «Джино» не смог переправить шайбу в ворота с упора.

42 мин — Никита Задоров после сольного прохода вышел на ворота итальянцев, но ему не дали совершить бросок.

41 мин — Стартовое вбрасывание третьего периода за хоккеистами сборной России.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

СБОРНАЯ ИТАЛИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

40 мин — Бросок Дадонова — голкипер итальянцев в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Зрячий пас от Александра Овечкина, но Кирилл Капризова не смог переправить шайбу в ворота.

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удален Стефано Марчетти, сборная Италии.

38 мин — Алекс Ламбахер бросал по российским воротам — Василевский в игре. В ответ Кучеров выходил 1 на 1, пытался переиграть голкипера, но на нем нарушили правила.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Михаил Григоренко, сборная России.

37 мин — Вновь в атаке итальянцы. Бросок по воротам — Василевский отбивает. Далее контратака сборной России. Барабанов пасует на Григоренко — последний не промахнулся.

36 мин — Итальянцы расположились в позиционной атаке. Они контролируют шайбу и даже наносят бросок, после которого Иван Телегин подхватывает и выбрасывает шайбу в среднюю.

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты наказан Артем Анисимов, сборная России.

35 мин — Бросок итальянцев по воротам сборной России — Василевский в игре. А еще, у сборной Италии будет большинство.

СБОРНАЯ ИТАЛИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Евгений Дадонов, сборная России.

34 мин — Сборная России в позиционной атаке. Итальянцы пытаются активно обороняться, но упускают Евгения Дадонова, который забрасывает свой 5 гол на этом турнире и 20 в сборной.

УДАЛЕНИЕ. Командным штрафом на 2 минуты наказана сборная Италии.

33 мин — Спокойный ритм игры прервало нарушение численного состава у сборной Италии.

32 мин — Анджелло Мичелли катил к воротам сборной России, но Никита Зайцев отработал в обороне, остановив итальянского игрока.

31 мин — После неприятного рикошета шайба залетает в зону ворот Власилевского. Симон Костнер пытался переправить ее за спину нашему вратарю, но Андрей Василевский вовремя накрыл шайбу ловушкой и остановил игру.

30 мин — Редкий момент — игра проходила в зоне россиян больше 5 секунд. Но российские защитники быстро перехватили шайбу, перехватив инициативу.

29 мин — Евгений Дадонов пытался за счет индивидуального мастерства забить гол. Красиво, эффектно, но последнее движение челябинцу не удалось. А выводил Дадонова на ворота итальянцев другой Евгений — Евгений Малкин.

ГОЛ! Шайбу забросил Илья Ковальчук, сборная России.

27 мин — А сборная России после свистка затеяла позиционную атаку, итогом которой стал кистевой бросок Ильи Ковальчука, попавший точно ворота. Отметим, что пас на Ковальчука отдал Евгений Кузнецов, у которого уже 4 очка в этой игре.

26 мин — Сергачев разряжает свою пушку в направлении ворот, но попадает прямо в лицо итальянскому защитнику Яну Павлу. Не сразу и лишь с посторонней помощью он покинул лед и отправился в раздевалку.

25 мин — Сборная Росси полностью контролирует шайбу, а вместе с ней и игру.

24 мин — Бросает Александр Овечкин — шайба летит мимо ворот.

22 мин — Мощный бросок поворотам Василевского от Йоазима Мароузера, голкипер сборной России в игре.

В СБОРНОЙ ИТАЛИИ ЗАМЕНА ВРАТАРЯ. МЕСТО В ВОРОТАХ ЗАНЯЛ МАРКО ДЕ ФИЛИППО РОЙА.

ГОЛ! Шайбу забросил Евгений Кузнецов, сборная России.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за игроками итальянской команды. Но российские хоккеисты перехватывают шайбу, после чего следует пас на Кузнецова, который выходит 1 на 1 и не промахивается! 5:0!

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Гусев и Кучеров начали последнюю атаку «Красной Машины». Мощный бросок Михаила Сергачева на последних секундах -шайба залетает в ворота, но рефери отменяет гол поскольку Никита Гусев создавал помеху Андреасу Бернарду.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

18 мин — По ощущениям весь первый период прошел в зоне итальянцев. Вот и сейчас, после броска Михаила Григоренко первым на подборе был Хафизуллин. Итальянцы лишь отбрасываются.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Овечкин, сборная России.

17 мин — А ВОТ И АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН! Восьмой номер сборной и «Вашингтона» забивает свой первый гол на ЧМ из фирменной точки!

16 мин — Россияне продолжают атаковать, но это нападение «Красной Машины» итальянцам удалось отбить.

ГОЛ! Шайбу забросил Евгений Кузнецов, сборная России.

14 мин — Третий гол в ворота итальянской команды! Барабанов отпасовал Кузнецову на пятачок, где челябинец был точен и забил с пятачка.

13 мин — Очередная атака россиян. Гусев получает возможность броска после паса Кучерова — Бернард в игре.

12 мин — А вот и момент у сборной Италии. Бросок по воротам Андрея Василевского после красивого розыгрыша — наш голкипер реагирует и отбивает щитком.

11 мин — Бросает с кистей Евгений Малкин — шайба пролетает в сантиметрах от штанги.

10 мин — Евгений Кузнецов вошел в зону с шайбой, не смог бросить, но отдал на Барабанова, который мог забить еще. Однако Андреас Бернард выручает итальянцев.

ГОЛ! Шайбу забросил Динар Хафизуллин, сборная России.

9 мин — Вторая пошла! Никита Гусев вывел на бросок теперь уже Динара Хафизуллина, который не промахивается!

8 мин — Россияне в атаке. Ковальчук набрасывал в сторону ворот, где на пятачке боролся Евгений Дадонов, но не смог в одиночку переиграть защитников итальянской команды.

7 мин — МОМЕНТИЩЕ У БАРАБАНОВА! Александр выходил 1 на 1 к воротам Италии, однако не смог переиграть Андреаса Бернарда в ближнем бою.

СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

7 мин — А вот и бросок от сборной Италии! Андрей Василевский реагирует и отбивает.

6 мин — Итальянцы идут в атаку. Попытка встать в зоне, после чего следует ошибка и шайба вылетает в среднюю.

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удален Александр Барабанов, сборная России.

5 мин — Неделго проходила игра в равных составах. Александр Барабанов переусердствовал в атаке соперника, за что и будет наказан.

СБОРНАЯ ИТАЛИИ ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин — И вновь опасно пасовал Малкин, но защитник итальянцев перехватил пас.

3 мин — Первое большинство сборной России. Пара обостряющих бросков, голкипер итальянцев Бернард в игре. Затем Никита Кучеров бросил с острого угла с пердачи Евгения Малкина — Бернард отбивает.

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты наказан Иван Тауферер, сборная Италии.

2 мин — Итальянцы попробовали выйти в атаку, но наши игроки быстро перехватили шайбу. Один из хоккеистов сборной Италии вынужден был сфолить на Илье Ковальчуке.

ГОЛ! Шайбу забросил Никита Зайцев, сборная России.

1 мин — А вот и первый гол! Никита Гусев, после вбрасывания в атаке, выводит на бросок Никиту Зайцева, который «прошивает» Андреаса Бернарда!

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за игроками сборной России.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Игра начнется через несколько минут.

Состав сборной России:

Вратари: Василевский (Георгиев);

1 пятерка: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

2 пятерка: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Барабанов;

3 пятерка: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

4 пятерка: Задоров, Ковальчук — Андронов — Капризов, Телегин.

Доброй ночи всем, кто любит хоккей! Сегодня, 15 мая, сборная России проведет четвертый матч на групповом этапе ЧМ-2019. Соперником подопечных Ильи Воробьева станет аутсайдер группы B — сборная Италии.

Обе команды провели по три матча. Россияне одолели Норвегию, Австрию и Чехию. На счету сборной Италии поражения от Швейцарии, Швеции и Латвии. Команда канадского специалиста Клейтона Беддоуза не забросила ни одной шайбы на текущем ЧМ, при том, что пропустила в общей сложности 20. А в матче с Латвией статистика бросков составила 15:65 в пользу прибалтийской команды.

Как сложится игра сегодня? Узнаем вместе. Начало матча — в 23:15 по челябинскому времени.