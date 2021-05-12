Роман Вилл и Лоуренс Пилут сыграют за сборные Чехии и Швеции на Евротуре

Хоккеисты «Трактора» попали в окончательную заявку национальных команд

Два игрока челябинского «Трактора» — голкипер Роман Вилл и защитник Лоуренс Пилут примут участие в четвертом этапе Евротура. Хоккеисты «черно-белых» попали в окончательную заявку сборных Чехии и Швеции. Об этом ИА «Первое областное» в среду, 12 мая, рассказали в пресс-службе челябинской команды.

«В расположение своих сборных вызваны два хоккеиста „Трактора“: голкипер Роман Вилл и защитник Лоуренс Пилут. Для Вилла этот сезон стал дебютным в КХЛ, чешский вратарь „черно-белых“ принял участие в 39 матчах, одержал 17 побед, его коэффициент надежности — 2,26, процент отраженных бросков — 91.8. Шведский защитник „Трактора“ Лоуренс Пилут в сезоне 2020—2021 провел за челябинцев 62 игры и набрал 30 очков, заблокировал 107 бросков, установив клубный рекорд, в среднем проводил на площадке 21 минуту и 38 секунд»,— сообщили в пресс-службе «черно-белых».

Напомним, четвертый этап Евротура стартует в среду, 12 мая. Традиционно на турнире выступают четыре европейские команды: Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. Заключительный этап начнется с матча России против Швеции, который состоится 12 мая в 19:00 по южноуральскому времени.

Отметим, за сборную страны сыграют два защитника магнитогорского «Металлурга» — Григорий Дронов и Егор Яковлев. Кроме того, в заявку был включен бывший вратарь «Трактора» Иван Федотов и четыре уроженца Челябинской области: нападающие Антон Бурдасов и Владислав Каменев из СКА и форварды Денис Зернов и Максим Шалунов из омского «Авангарда» и ЦСКА.