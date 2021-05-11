Два игрока «Металлурга» попали в состав сборной России на четвертый этап Евротура

«Сталеваров» национальной команде представят Григорий Дронов и Егор Яковлев

Защитники магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов и Егор Яковлев попали в расширенный состав сборной России по хоккею на четвертый этап Евротура — Чешские игры. Список игроков накануне опубликовали в пресс-службе Федерации хоккея России. Защитники «сталеваров» стали единственными представителями южноуральских команд в сборной страны. При этом отмечается, что национальную команду могут пополнить игроки из НХЛ.



«Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате. Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира»,— рассказали в Федерации хоккея России.

Отметим, помимо Григория Дронова и Егора Яковлева в расширенный состав сборной на Чешские игры попали еще четыре уроженца Челябинской области. Это нападающие СКА Антон Бурдасов и Владислав Каменев, а также форварды — омского «Авангарда» Денис Зернов и московского ЦСКА Максим Шалунов.

Добавим, первый матч на четвертом этапе Евротура сборная России сыграет в среду, 12 мая. Соперником станет команда Швеции.