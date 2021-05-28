Первым игроком в истории «Белых Медведиц» стала Татьяна Шаталова

Женская команда «Трактора» начала комплектование к новому сезону

Комплектование команды к новому сезону началось в женском клубе системы «Трактора» — «Белых Медведицах». Первым новичком челябинок стала нападающая Татьяна Шаталова. О подписании соглашения в пятницу, 28 мая, объявили в пресс-службе «Трактора».

«Татьяна Шаталова начинала свой хоккейный путь в Минске, а профессиональную карьеру — в красноярской „Бирюсе“, с которой дважды становилась бронзовым призером чемпионата ЖХЛ. Параллельно с клубными успехами нападающая со сборной России успела выиграть бронзу на чемпионате мира U18. Проведя четыре года в Красноярске, Шаталова решила попробовать свои силы за океаном, подписав контракт с клубом Национальной женской хоккейной лиги „Метрополитан Риветерс“, где отыграла один сезон»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Трактора».

Отметим, в ЖХЛ 21-летняя нападающая сыграла 111 матчей, набрав 36 очков. В NWHL на счету Татьяны Шаталовой 24 встречи и 12 набранных баллов. Среди достижений хоккеистки: бронза чемпионата мира U18 в 2017 году и бронза чемпионата ЖХЛ 2016 и 2019 года.

Напомним, о создании команды ЖХЛ в Челябинске объявили в апреле этого года. Новый клуб получил название «Белые Медведицы». Уже известно имя главного тренера челябинок, им стал бывший наставник «Челмета» Игорь Знарок.