Бывший наставник «Челмета» Игорь Знарок стал главным тренером «Белых Медведиц»

Родной брат Олега Знарка будет тренировать женскую команду системы «Трактора»

Стало известно имя главного тренера женской команды системы челябинского «Трактора» — «Белых Медведиц». Наставником новосозданного клуба стал Игорь Знарок — бывший тренер «Челмета» и родной брат чемпиона Олимпиады-2018 и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Олега Знарка.



О назначении специалиста в челябинскую команду ЖХЛ ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Трактора». Отметим, Олег Знарок впервые станет во главе женской команды. Как отметил сам специалист, эта возможность станет новым вызовом в его карьере.

«Девочки — это другая психология. Всё будет по-новому. С одной стороны, тяжело, с другой — крайне интересно. Что женский, что мужской хоккей — одинаковы. Тренировки одни и те же. Тактика одна, упражнения тоже. Разве что нагрузки у женщин меньше, нет силовой борьбы. Во главе угла комплектование команды. Селекцию придется проводить с нуля. Нужно постараться вернуть в Челябинск наших воспитанниц. Потом — всё по плану»,— сказал Игорь Знарок.

По словам специалиста, предсезонку «Белые Медведицы» проведут в Челябинске. При этом пока неясно, будет ли челябинская команда участвовать в турнирах перед началом игрового года. Кроме того, текущий сезон осложняют зимние Олимпийские игры и Универсиада, из-за чего несколько месяцев у команды не будет игр. По словам Игоря Знарка, штаб «Белых Медведиц» будет строить подготовку с учетом этих факторов.

Напомним, о создании в Челябинске команды Женской хоккейной лиги в «Тракторе» официально сообщили в начале апреля. Уже в следующем сезоне «Белые Медведицы» представят столицу Южного Урала в розыгрыше ЖХЛ.