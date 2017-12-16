/ В топ-25 игроков в истории НХЛ вошел один россиянин

Телеканал TSN поставил Александра Овечкина на 16-ю строчку.

В этом году лучшая хоккейная лига мира отмечает 100-летний юбилей. В честь такой знаменательной даты НХЛ телеканал TSN составил список лучших игроков в ее истории. В топ-25 попал только один россиянин — это капитан «Вашингтон Кэпиталз», партнер челябинца Евгения Кузнецова Александр Овечкин. Он расположился на 16-й строчке и является одним из 3 действующих хоккеистов в данном списке. Также продолжается карьера капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби и нестареющего форварда Яромира Ягра.

Отметим, что ранее появлялся список топ-100 игроков НХЛ, за бортом которого остался обладатель трех Кубков Стэнли, магнитогорец Евгений Малкин. Тогда это решение вызвало множество пересудов. Легендарный Марио Лемье заявил, что его очень огорчило отсутствие Geno в списке.

1. Уэйн Гретцки

2. Бобби Орр

3. Горди Хоу

4. Марио Лемье

5. Морис Ришар

6. Дуг Харви

7. Жан Беливо

8. Сидни Кросби

9. Бобби Халл

10. Терри Савчук

11. Хоуи Моренц

12. Ги Лефлер

13. Марк Мессье

14. Эдди Шор

15. Жак Плант

16. Александр Овечкин

17. Патрик Руа

18. Рэй Бурк

19. Никлас Лидстрем

20. Гленн Халл

21. Доминик Гашек

22. Фил Эспозито

23. Яромир Ягр

24. Стэн Микита

25. Мартин Бродо