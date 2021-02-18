Олег Евенко дисквалифицирован на четыре матча

Защитник «Трактора» отстранен от игр по решению дисциплинарного комитета

Хоккеист челябинского «Трактора» Олег Евенко пропустит четыре ближайших матча команды в регулярном чемпионате. Защитник челябинцев получил дисквалификацию по решению спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ после игры с «Металлургом».



Эпизод, за который Олега Евенко отстранили от матчей, произошел в первом периоде игры челябинцев против магнитогорцев, которая состоялась во вторник, 16 февраля. Защитник «Трактора» дважды ударил клюшкой по спине защитника «сталеваров» Егора Яковлева, причем второй раз — когда игрок «Металлурга» уже лежал на льду. По ходу встречи Олег Евенко получил за этот момент суммарно шесть минут штрафа.

По решению СДК, наказание было изменено на двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф. К нему добавилось еще две дополнительные игры.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника „Трактора“ Олега Евенко наказание по пункту 1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с пунктом 4.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на Олега Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф за повторный большой и дисциплинарный штраф до конца игры в сезоне. Общая дисквалификация составит четыре матча»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе КХЛ.

Таким образом, Олег Евенко не будет принимать участие в двухматчевом выезде против ЦСКА и минского «Динамо», а также в домашних играх против «Сибири» и «Торпедо». На лед защитник сможет выйти только в субботу, 27 февраля. Именно в этот день «Трактор» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». Несмотря на дисквалификацию, Олег Евенко был включен в заявку челябинцев на выезд в Москву и Минск. Добавим, ранее спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил ИА «Первое областное», что клуб подаст в СДК КХЛ четыре момента по итогу игры с «Трактором». Три из них были связаны с действиями защитника челябинцев.

Напомним, белорусский защитник пополнил состав «Трактора» в это межсезонье. На счету 21-го номера челябинцев 40 игр и два набранных очка при показателе полезности «0» и 67 минутах штрафа.